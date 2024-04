Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Führungsduo in Torlaune

Freude und Erleichterung: Die Akteure des SV Weichering konnten am Ende einen knappen und hart erkämpften 3:2-Erfolg beim SV Weichering bejubeln. Foto: Daniel Worsch

Plus In der A-Klasse Neuburg feiern der SV Bertoldsheim und SV Straß deutliche Erfolge. Der SV Weichering befindet sich nach dem 3:2-Sieg beim SV Sinning weiter in Lauerstellung.

Der Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim, löste seine Pflichtaufgabe beim abstiegsbedrohten TSV Ober-/Unterhausen souverän. Auch der Tabellenzweite SV Straß sorgte im Heimspiel gegen den SC Feldkirchen für klare Verhältnisse. Weiter in Lauerstellung befindet sich der SV Weichering nach dem Sieg in Sinning.

SV Straß – SC Feldkirchen 6:1: Die erste halbe Stunde in dieser Partie dominierte der SV Straß , ohne sich jedoch nennenswerte Chancen zu erspielen. Dann fielen innerhalb einer Minute gleich zwei Tore. Zunächst schoss Bright Aikhionbare nach Vorlage von Spielertrainer Marco Friedl ein. Kurz darauf folgte dann der Ausgleich für den SC Feldkirchen , als Piotr Nosek den Ball aus 20 Meter über SVS-Keeper Nicolas Rechner in die Maschen hob (29.). Danach verflachte die Begegnung wieder, und es ging mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederbeginn drehte der Gastgeber sofort auf. Nach einer Flanke von Co-Spielertrainer Andreas Hutter war es wieder Bright Aikhionbare, der dieses Mal per Kopf traf (48.). Kurz darauf fiel das 3:1 durch ein Eigentor der Feldkirchener. Nach einer knappen Stunde schob Marco Friedl nach Vorlage von Jannik Rechner souverän zur 4:1-Vorentscheidung ein. Andreas Hutter und Mario Schanz schraubten mit ihren Treffern das Ergebnis noch auf 6:1 in die Höhe (60./84.). (db)

