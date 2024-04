Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Später Jubel beim FC Staudheim

Plus Fußball-A-Klassist FC Staudheim erzielt beim VfR Neuburg II in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer. Der BSV Berg im Gau II überrascht in Bertoldsheim.

Der Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim, kam im Heimspiel gegen den BSV Berg im Gau II über eine Punkteteilung nicht hinaus. Souverän löste hingegen Verfolger SV Straß seine Auswärtsaufgabe in Bayerdilling. Auch der SV Weichering fuhr einen weiteren „Dreier“ gegen den TSV Ober-/Unterhausen ein.

VfR Neuburg II – FC Staudheim 1:2: Von Beginn an dominierte Staudheim die Partie und setzte die Heimelf früh unter Druck. Dennoch war es der VfR, welcher in der 19. Minute nach Flanke von Selim Inegöllüler durch Razvan Burla in Führung ging. Bis zur Pause flachte das Spiel mit einem leichten Chancenplus für den FCS ab. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Staudheimer aktiver und drängten auf den Ausgleich. Zusätzlich flog Justin Fink nach einem Zweikampf mit einer Roten Karte vom Platz (60.). Jedoch auch die Gäste dezimierten sich in der 70. Minute, in welcher Leon Sauer aufgrund unsportlichen Verhaltens ebenfalls die „Rote“ sah. Dennoch belohnten sich die Gäste in der 85. Minute durch Martin Aschenmeier mit einem satten Schuss ins rechte Eck und dem Ausgleich. In der Nachspielzeit drehte der FCS die Partie nach einem Absprachefehler in der Defensive der Lila-Weißen. Philipp Helmer nutzte dies und sorgte für den späten 1:2-Endstand. (AZ)

TSG Untermaxfeld II – SG Holzheim / Münster 1:1: Die Gäste aus Münster gingen in der 25. Minute durch Johannes Krabler in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff glich Matthias Irl für die TSG per Foulelfmeter aus (44.). In der zweiten Halbzeit hatte die TSG mehrere Möglichkeiten, als Sieger vom Platz zu gehen. Jedoch scheiterten Beck und Ruf jeweils am Pfosten. Somit fuhr die Heimelf einen dennoch wichtigen Punkt im Abstiegskampf ein. (tsg)

SV Bayerdilling – SV Straß 1:4: Bereits früh in der Partie sorgte der Tabellenzweite für klare Verhältnisse. Die Straßer gingen in der 13. Minute durch Bright Aikhionbare in Führung. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war es erneut Aikhionbare, welcher auf 0:2 erhöhte (48.). Die Heimelf antwortete jedoch schnell und blieb durch Bastian Meixner in der Partie (53.). In der 63. Minute sorgte Spielertrainer Marco Friedl für den alten Zwei-Tore-Vorsprung. Kurz vor Ende brachte Mario Schanz durch sein 1:4 die Entscheidung zugunsten des SV Straß . (AZ)

SC Feldkirchen – SV Sinning 0:4: Während dieses Duell in der ersten Halbzeit keine Tore zu bieten hatte, drehten die Gäste in der zweiten Halbzeit auf. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff ging der SVS durch Alexander Tyebo in Führung. In der Schlussphase erhöhte Sinning zunächst auf 0:2 durch Christian Kölbl (78.). In der Nachspielzeit sorgten dann Riesinger und Kramer für den 0:4-Endstand. Der SVS gewann somit auch das dritte Match in Folge. (AZ)

SV Weichering – TSV Ober-/Unterhausen 3:1: Besonders in der ersten Hälfte sahen die Zuschauer ein unterhaltsames Match mit Chancen auf beiden Seiten. Zunächst war es Markus Imrich , der den SVW in der 17. Minute in Führung brachte. Die Gäste blieben dran und glichen nur kurze Zeit später durch Luis Ball zum 1:1 aus. Jedoch fanden die Weicheringer ebenfalls eine schnelle Antwort. Andreas Krammer sorgte für die erneute Führung (27.). In der zweiten Halbzeit markierte Marc Strasser das 3:1 für die Heimelf , was auch gleichzeitig den Endstand einbringen sollte. Weichering bleibt somit dem Tabellenzweiten aus Straß bis auf einen Punkt an den Fersen. (nr)

SV Bertoldsheim – BSV Berg im Gau II 1:1: Nur zu einem Remis kam der souveräne Tabellenführer aus Bertoldsheim am Sonntagabend gegen die „Zweite“ des BSV Berg im Gau. Dabei erwischten die Hausherren einen Auftakt nach Maß und gingen durch Lukas Kacprzak in der elften Minute in Führung. Doch nur drei Zeigerumdrehungen später gelang den Gästen durch Christian Fröhling der 1:1-Ausgleich – dabei blieb es! (AZ)

