Fußball

vor 19 Min.

Aktive Spieler übernehmen beim SV Karlshuld die Verantwortung

Plus Jahresversammlung: Die Fußballer des SV Karlshuld stellen ihre Führungsmannschaft neu zusammen. Alexander Schinko wird Abteilungsleiter. Wer die weiteren Positionen besetzt.

Von Roland Geier

Die Fußballabteilung des SV Karlshuld hat sich bei der Jahresversammlung neu aufgestellt. Nach den beiden Abstiegen in den vergangenen zwei Jahren von der Kreisliga bis in die A-Klasse und der großen Fluktuation auf der Kommandobrücke soll nun wieder mehr Kontinuität in der Abteilung einkehren. Nachdem man nach dem Absturz beim SVK auf den eigenen Nachwuchs setzte, folgte nun der nächste Schritt. Bei den Neuwahlen haben sich aktive Spieler entschlossen, Verantwortung in der Führungsetage zu übernehmen.

Abteilungsleiter Stephan Müller konnte zur Versammlung 59 Mitglieder begrüßen. Kurz und bündig fiel der Rückblick des Sportlichen Leiters Dominik Berchermeier aus. Trotz des großen Umbruchs seien der Zusammenhalt und die Vereinstreue weiterhin groß. Doch beide Mannschaften hätten noch viel Luft nach oben, so Berchermeier, der die spontane Urlaubsplanung einiger Spieler kritisierte.

