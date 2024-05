Fußball-Bezirksliga Nord

21:00 Uhr

2:2 gegen Ecknach: Bezirksligist VfR Neuburg zeigt eine tolle Moral

Rettete dem VfR Neuburg mit seinem „Traumtor“ in der 84. Minute zumindest noch einen Zähler gegen den VfL Ecknach: Nikolai Krzyzanowski (Zweiter von links). Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg kommt im Heimspiel gegen den VfL Ecknach nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2-Remis.

Von Dirk Sing

Es lief bereits die Nachspielzeit, als die Hausherren nach einer abgewehrten Ecke einen Konter fuhren, an dessen Ende der eingewechselte Efekan Eroglu plötzlich alleine auf Ecknachs Schlussmann David Selig zusteuerte. Doch der VfR-Youngster zögerte mit seinem Abschluss einen Tick zu lange, sodass der zurückgespurtete Moritz Piller gerade noch seinen Fuß dazwischen brachte und seinem Team zumindest noch einen Teilerfolg sicherte.

2:2-Unentschieden hieß es nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Paul Schmidt, was angesichts der beiden unterschiedlichen Halbzeiten unter dem Strich sicherlich ein gerechtes Ergebnis war. „Hätten wir am Ende tatsächlich noch den Siegtreffer gemacht, wäre es wohl des Guten zu viel gewesen“, resümierte auch VfR-Trainer Marco Küntzel, der vor allem im ersten Durchgang mit der Darbietung seiner Truppe überhaupt nicht zufrieden war. „Was wir da abgeliefert haben, war wirklich sehr enttäuschend“, so Küntzel.

