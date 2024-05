Bezirksliga: Das Comeback des Dominik Jozinovic

Plus Nach siebenmonatiger Verletzungspause hütet Dominik Jozinovic wieder das Gehäuse des Bezirksligisten VfR Neuburg. Am Samstag geht es gegen den VfL Ecknach.

Kurz vor Ende der Saison und eigentlich ohne große Restansprüche für die verbleibenden Partien hat der VfR Neuburg doch noch sehr erfreuliche Nachrichten. Vor zwei Wochen feierte Stammkeeper Dominik Jozinovic sein lang ersehntes Comeback. Vor rund sieben Monaten zog sich der 28-Jährige einen Achillessehnenriss zu und hatte die aktuelle Spielzeit eigentlich schon für beendet erklärt. Jetzt steht der Torhüter des Bezirksligisten im Endspurt dieser Saison doch noch zwischen den Pfosten.

„Gewinnen wollen wir trotzdem“, so Jozinovic auf die Frage, wie man die restlichen Begegnungen noch angehen möchte. Die Bilanz der ersten beiden Spiele nach seiner Verletzung lautet ein Sieg und eine Niederlage. Drei Mal musste der Rückkehrer dabei zuletzt in Stätzling hinter sich greifen. Für Jozinovic ist das 1:3-Endergebnis aber kein Grund für eigene Zweifel, denn für den Kroaten geht die Niederlage „in Ordnung“, auch wenn ihm das eine oder andere Tor freilich gerne erspart geblieben wäre. Die Mischung aus einer schlechten Leistung der Neuburger und einem starken Gegner machte laut Jozinovic den entscheidenden Unterschied.