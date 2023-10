Fußball-Bezirksliga Nord

Bezirksliga Nord: Macht der VfR Neuburg wieder ein Schritt nach vorne?

Plus Nach den beiden Niederlagen gegen Holzkirchen und Glött ist Marco Küntzel, Trainer des Bezirksligisten VfR Neuburg, sichtlich enttäuscht. Am Samstag gegen den FC Stätzling muss eine Steigerung her.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Nein, einfach machen es die Spieler des Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg ihrem Trainer Marco Küntzel in diesen Wochen wahrlich nicht. Eine Woche nach der überraschenden 0:1-Heimniederlage gegen den bis dato Tabellenletzten SV Holzkirchen folgte gleich die nächste „Nullnummer“ – und das erneut gegen ein Schlusslicht! Beim SSV Glött gelangen den Lila-Weißen zwar selbst zwei Treffer. Dumm nur, wenn der Gegner am Ende deren drei erzielt und damit auch die Punkte behält.

„Unsere Leistung war erneut absolut enttäuschend“, redet Küntzel erst gar nicht um den heißen Brei. „Wenn wir bei zwei Gegentoren jeweils einen langen Ball hinter unsere Abwehr bekommen, dann kann ich mir das ehrlicherweise kaum erklären“, so der VfR-Übungsleiter weiter. Überhaupt habe seine Abwehrkette mit Ausnahme von Rechtsverteidiger Maximilian Christl „keinen guten Tag“ erwischt. „Wir haben es dem Gegner letztlich viel zu einfach gemacht, zu Toren zu kommen. Mit einem solchen Auftritt wirst du in dieser Liga kein Spiel gewinnen – egal gegen welchen Kontrahenten auch immer“, weiß Küntzel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

