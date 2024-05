Bezirksliga Nord: Nichts zu holen für den VfR Neuburg in Wörnitzstein

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg unterliegt beim SV Wörnitzstein mit 0:3.

Eine verdiente 0:3-Niederlage musste Bezirksligist VfR Neuburg in seinem vorletzten Saisonspiel beim SV Wörnitzstein hinnehmen.

In den ersten 35 Minuten spielte sich das Geschehen zumeist im Mittelfeld ab. Dies änderte sich, als die VfR-Hintermannschaft nicht klären konnte und Maximilian Bschor aus 15 Metern zur Führung traf (36.). Kurz darauf hätte Blerand Kurtishaj erhöhen können, doch er scheiterte ebenso freistehend an Schlussmann Dominik Jozinovic wie Jonas Veh (42.).