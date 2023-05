Fußball-Bezirksliga Nord

Der Klassenerhalt ist für den VfR Neuburg nah

Plus Nach zwei Siegen in Folge hat sich die Lage für den VfR Neuburg verbessert. Sebastian Habermeyer möchte in den kommenden Spielen alle Zweifel beseitigen.

Von Niklas Golling

Noch vor zwei Wochen fing beim VfR Neuburg allmählich das Bangen an. Nach einem wichtigen Sieg gegen den direkten Konkurrenten Bubesheim hatte drei Spiele nacheinander verloren, was den Vorsprung auf den Relegationsplatz von Spiel zu Spiel schmelzen ließ.

Heute sieht die Welt etwas rosiger aus, hat man doch die vergangenen beiden Spiele für sich entscheiden können. Acht Punkte trennen den VfR vom auf dem Relegationsplatz rangierenden SC Bubesheim, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Äußerst zufrieden zeigt sich Co-Spielertrainer Sebastian Habermeyer mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Nördlingen II: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt, weil jeder sich an den Matchplan gehalten hat und das umgesetzt hat, was wir vorher besprochen haben. Nun gilt es diesen Schwung mitzunehmen.“. Durch den erarbeiteten Vorsprung kehrte in der Trainingswoche etwas mehr Lockerheit ein. „Wie das eben im Fußball ist, führen Siege dazu, dass man eine positivere Grundstimmung hat und diese gilt es nun auch in die nächsten Spiele zu transportieren“, meint Habermeyer, der trotz der guten Ausgangslage den Fokus von Spiel zu Spiel legen möchte: „Rechnerisch ist noch alles möglich, daher sind wir gut darauf bedacht, auf uns selbst zu schauen.“

