Fußball-Bezirksliga Nord

17:30 Uhr

Der VfR Neuburg arbeitet an den Defiziten

Plus Beim Bezirksligisten VfR Neuburg stand in dieser Woche unter anderem das Thema Chancenverwertung auf dem Trainingsplan. Am Sonntag zu Gast in Ecknach.

Von Niklas Golling

Eigentlich befand sich der VfR Neuburg nach einem verkorksten Saisonstart wieder auf einem guten Weg. Zwischenzeitlich musste man sich in sechs Partien lediglich ein Mal geschlagen geben. In den vergangenen drei Begegnungen gingen die Lila-Weißen jedoch gänzlich leer aus.

Zwar lässt sich die 0:2-Niederlage vom vergangenen Wochenende gegen den Zweitplatzierten der Bezirksliga Nord, FC Stätzling, noch relativieren. Allerdings liegt auf der Hand, dass man in den beiden Matches zuvor gegen die beiden Schlusslichter aus Holzkirchen und Glött zumindest etwas Zählbares hätte mitnehmen hätte müssen – wie auch Kapitän Moritz Bartoschek findet: „Es waren zwei sehr verschiedene Spiele. Gegen Holzkirchen waren wir haushoch überlegen und müssen eigentlich vier oder fünf Tore machen. So holt man durch die mangelnde Chancenverwertung den Gegner ins Spiel und bekommt auf der anderen Seite ein blödes Tor. Auch nach dem Rückstand hätten wir wieder ausgleichen können. Am Ende war die Niederlage unglücklich.“

