Fußball-Bezirksliga Nord

Gradmesser für den VfR Neuburg

Plus Der VfR Neuburg spielt beim Tabellenzweiten FC Stätzling. Welches Ziel Co-Trainer Sebastian Habermeyer für den Saisonendspurt ausgibt.

Von Dirk Sing

Vier Spieltage sind in der Fußball-Bezirksliga Nord noch zu absolvieren. Auch wenn für den VfR Neuburg bereits seit Wochen in Sachen Auf- und Abstiegskampf nicht mehr geht, möchte man die Saison 2023/24 nicht so einfach austrudeln lassen. Geht es nach dem spielenden Co-Trainer Sebastian Habermeyer, soll am Ende zumindest der aktuelle vierte Tabellenplatz herausspringen.

„Natürlich wollen wir bis zum Schluss möglichst weit oben dabei bleiben“, so Habermeyer, der seine Truppe auch spielerisch auf einem „richtig guten Weg“ sieht. „Bei unseren vergangenen beiden Erfolgen gegen Holzkirchen und Glött haben wir uns nicht nur für die jeweiligen Hinspiel-Niederlagen revanchiert, sondern sind auch insgesamt richtig souverän aufgetreten“, resümiert Habermeyer.

