Fußball-Donau/Isar

vor 59 Min.

0:0 gegen Haunwöhr: SV Karlshuld verpasst große Chance

Plus Blamable Leistung beim 0:0 gegen den SV Haunwöhr

Artikel anhören Shape

Eine blamable Vorstellung bot der SV Karlshuld in der Nachholpartie gegen den SV Haunwöhr. Mit viel Glück holten die Mösler ein torloses Remis, mit sie es verpassten, Boden auf das Spitzenduo TSV Reichertshofen und FC Wackerstein gutzumachen.

Vom Anpfiff weg waren die Gäste die aktivere Mannschaft, die die Hausherren ein ums andere Mal in Verlegenheit brachten. Haunwöhr, das im Niemandsland der Tabelle rangiert, hatten wenig Mühe, die Gastgeber in Schach zu halten. Aber auch deren Abwehr konnte nicht vollends überzeugen. So hatte der Tabellendritte nach einen Kapitalfehler von Matthias Werner Glück, dass die Gäste durch Stürmer Jonny Arrendell Hamp, der allein auf SVK Keeper Philipp Roeckl zusteuern konnte, nicht schon frühzeitig in Führung gingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen