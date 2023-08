10:0 gegen Hundszell II: SV Karlshuld feiert ein Schützenfest

Plus Fußball-A-Klassist SV Karlshuld besiegt den SV Hundszell II mit 10:0.

Der SV Karlshuld präsentierte sich im ersten Heimspiel der A-Klasse Donau/Isar 3 in Torlaune und fertigte den zweiten Anzug des SV Hundszell mit 10:0 ab. In Torlaune präsentierten sich dabei SVK-Trainer Matthias Stegmeir, der sechs Mal einnetzte, und Robert Wagner, der drei Tore erzielte. Beide waren die auffälligsten Akteure auf dem Platz und schossen die schwachen Gäste fast im Alleingang ab.

Vom Anpfiff weg war zu erkennen, dass die Grünhemden einen Fehlstart vermeiden wollten. Sie setzten den völlig überforderten Kontrahenten unter Druck, der in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss zu verzeichnen hatte. Nach 14 Minuten eröffnete Stegmeir mit dem 1:0 den Torreigen. Mit einen 30-Meter-Schuss in den Winkel legte Julian Schiller das 2:0 nach (17.). Der SVK-Coach machte dann seinen Dreierpack perfekt (20./30.). Der quirlige Robert Wagner auf der linken Außenbahn sorgte schließlich für den 5:0-Pausenstand (42.).