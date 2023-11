Fußball-Donau/Isar

Der SV Karlshuld dreht die Partie

Plus Der SV Karlshuld gewinnt nach einem Rückstand beim SV Ingolstadt-Hundszell mit 2:1.

In einer äußerst schwachen A-Klassen-Partie siegte der SV Karlshuld beim zweiten Anzug des SV Ingolstadt-Hundszell mit 2:1 und verteidigte somit Rang vier in der Tabelle.

Glänzen konnten die Grünhemden nur im Auslassen ihrer Tormöglichkeiten, die sie teils schlampig oder mit viel Unvermögen vergaben. So musste die Truppe des Trainerteams Dominik Berchermeier/Matthias Stegmeir bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern. In den ersten 15 Minuten boten beide Teams Schlafwagenfußball. Den Grünhemden merkte man an, dass einige Spieler gesundheitlich angeschlagen waren. So mussten schon frühzeitig Armin Bortenschlager und Justin Kraus ausgewechselt werden. Bis zur 18. Minute waren beide Torhüter unbeschäftigt. Dann prüfte Matthias Stegmeir Hundzells Keeper. Überraschend gingen die Gastgeber dann durch Luca Falkner in Führung (20.). Die Akteure der Grünhemden verzettelten sich zu oft in Einzelaktionen. Nach Vorarbeit von Fabian Schimmer hätte Hannes Knöferl (27.) aus sieben Metern den Ausgleich erzielen müssen.

