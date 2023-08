Der SV Karlshuld geht optimistisch ins erste Spitzenspiel

Plus Fußball-A-Klassist SV Karlshuld trifft am Sonntag auf den FC Wackerstein.

Nach einem 3:3-Unentschieden beim SV Irsching-Knodorf und 10:0-Kantersieg gegen den zweiten Anzug des SV Hundszell kann der SV Karlshuld auf einen passablen Start in der A-Klasse Donau/Isar 3 zurückblicken. Am Sonntag haben die Grünhemden erneut Heimrecht, wenn sie um 15 Uhr als Tabellenführer den FC Wackerstein-Dünzing zum Spitzenspiel erwarten.

Der aktuelle Zweite wird als Topfavorit um den Aufstieg gehandelt. „Wir müssen schon mit beiden Beinen auf den Boden bleiben und dürfen den Sieg nicht überbewerten. Hundszell war ersatzgeschwächt und zählt nicht zu den Favoriten“, sagt SVK-Spielertrainer Matthias Stegmeir und schiebt den Gästen die Favoritenrolle zu. „Wenn man sieht, dass Wackerstein am vergangenen Sonntag Irsching-Knodorf mit 7:0 abgezogen hat, weiß man, welches Kaliber auf uns zukommt. Wir müssen schon alles auspacken, um ungeschoren davonzukommen“, weiß Stegmeir, der seine Mannschaft jedoch auf einem guten Weg, um im vorderen Drittel mitmischen zu können.