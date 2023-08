Der SV Karlshuld verliert Spiel und seinen Trainer

Plus Der SV Karlshuld unterliegt in der A-Klasse Donau/Isar 3 dem FC Wackerstein spät mit 2:3.

Der SV Karlshuld hat im Spitzenspiel der A-Klasse 3 Donau/Isar die Tabellenführung an seinen bisherigen Verfolger FC Wackerstein-Dünzing regelrecht verschenkt. Nach einer zweimaligen Führung unterlagen die Mösler kurz vor Schluss durch einen Doppelschlag der Gäste innerhalb von zwei Minuten mit 2:3.

Beide Teams hatten es bei den hohen Temperaturen sichtlich schwer, ins Spiel zu kommen. Der SV Karlshuld erwischte jedoch den besseren Start und ging nach vier Minuten in Führung, als der Gästekeeper einen Schuss von Justin Kraus selbst über die Torlinie bugsierte. Im Anschluss verpassten es die Grünhemden, den Vorsprung weiter auszubauen. Durch einen umstrittenen Strafstoß glichen die Gäste durch Blaban Feyyaz zum 1:1 aus (15.). Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte SVK-Keeper Philipp Roeckl sogar einen Rückstand seines Teams.