12:00 Uhr

Der SV Karlshuld will einen Fehlstart verhindern

Plus In der A-Klasse Donau/Isar 3 empfängt der SV Karlshuld den SV Hundszell II.

Von Roland Geier

Nach dem holprigen Start in der A- Klasse 3 Donau/Isar beim SV Irsching-Knodorf (3:3), will der SV Karlshuld am Sonntag (15 Uhr) bei der Heimpremiere gegen den SV Hundszell II in die Erfolgsspur kommen.

„Wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden. Ein Sieg ist Pflicht“, sagt Dominik Berchermeier. „Ein Selbstläufer wird es aber nicht“, ergänzt der 32-Jährige, der davor warnt, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Die zweiten Mannschaften stellen sich meistens hinten rein und agieren mit langen Bällen, um zum Erfolg zu kommen. Gegen solche Gegner tun wir uns schwer, weil wir offensiv einfach zu viel liegen lassen“, moniert der SVK-Coach, der einen hoch motivierten Gegner erwartet. Hundszell hat zum Auftakt den FC Rockolding mit 3:2 besiegt und kommt mit einem Erfolg im Rücken nach Karlshuld. „Das einfachste Mittel ist, dass wir unsere Tormöglichkeiten konsequenter nutzen, um einen Fehlstart zu verhindern“, so Bechermeier.

