Fußball-Donau/Isar

22:05 Uhr

Der SV Karlshuld zeigt eine Reaktion und gewinnt mit 5:2

Plus Nach der jüngsten 0:6-Niederlage besiegen die Grünhemden den SV Irsching-Knodorf mit 5:2. Sascha Feger gelingt ein Doppelpack.

Von Roland Geier Artikel anhören Shape

Der SV Karlshuld zeigte nach der 0:6-Heimklatsche gegen Rockolding zum Rückrundenauftakt gegen den SV Irsching-Knodorf eine Reaktion und fertigte die Gäste mit 5:2 ab.

Die Mösler verteidigten somit in der A-Klasse 3 Donau/Isar Tabellenplatz vier. Die Grünhemden starteten mit dem böigen Wind im Rücken konzentriert und ließen die Gäste nicht ins Spiel kommen. Allerdings benötigten sie bis zur 19. Minute, ehe sie nach einem Eckball von Robert Wagner durch Matthias Stegmeir, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte, in Führung gingen. Beim ersten Vorstoß der Gäste wurden die Mösler jedoch kalt erwischt, als Philipp Lederer zum 1:1 ausgleichen konnte. Die Grünhemden aber ließen sich diesmal nicht aus der Spur bringen und erarbeiteten sich eine Torchance nach der anderen. Was fehlte, war zunächst das Zielwasser. Die Gäste kamen kaum noch über die Mittellinie. Der agile Robert Wanger löste dann den Knoten, als er aus 16 Metern die Kugel zur 2:1-Führung in das Netz der Gäste schlenzte (35.). Sascha Feger sorgte nach einer herrlichen Kombination über vier Stationen für den 3:1-Pausenstand (45.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen