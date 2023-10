Fußball-Donau/Isar

Donau/Isar: Der SV Karlshuld wird vorgeführt

Plus In der A-Klasse 3 Donau/Isar kassiert der SV Karlshuld eine herbe 0:6-Klatsche gegen die MBB-SG Manching.

Regelrecht vorgeführt wurde der SV Karlshuld im letzten Vorrundenspiel vom Tabellennachbarn MBB-SG Manching, der den Grünhemden beim 0:6 eine deftige Heimklatsche beibrachte.

Die Gäste waren den Möslern, die auf einige Stammspieler verzichten mussten, in allen Belangen überlegen. Nicht nur fußballerisch, auch in schauspielerischer Hinsicht verschafften sich die Gäste Vorteile, die bei fast jeden Gegenzug der Grünhemden das Spiel unterbrachen, in dem sich ein Akteur verletzt am Boden wälzte. Diese „Mätzchen“ hatten die Manchinger eigentlich nicht nötig, da sie von Beginn an klar das Geschehen gegen indisponierte Karlshulder bestimmten.

