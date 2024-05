Fußball-Donau/Isar

Donau/Isar: Hinspiel als zusätzliche Motivation für den SV Karlshuld

Plus Der SV Karlshuld will gegen Manching Platz zwei in der A-Klasse Donau/Isar 2 absichern.

Von Roland Geier

Selbstbewusst geht der SV Karlshuld in seine letzte Saison-Partie in der A-Klasse 3 Donau/Isar am Samstag (15 Uhr) beim Tabellensechsten MBB Manching, um den Aufstiegs-Relegationsplatz zur Kreisklasse endgültig einzutüten. „Den lassen wir uns nicht mehr nehmen“, sagt SVK-Trainer Dominik Berchermeier und ergänzt: „Wir sind voll konzentriert und – ohne überheblich zu sein – werden diese Partie gewinnen.“

Für eine zusätzliche Motivation bei den Grünhemden dürfte das Hinspiel sorgen, dass auf eigenem Terrain mit 0:6 verloren gegangen war. „Das war schon eine heftige Hausnummer, an der wir zu knabbern hatten“, wurmt den SVK-Coach die Pleite vom 19. Oktober dexs vergangenen Jahres noch immer. „Diese Klatsche hatte auch eine gute Wirkung. Seitdem sind wir ungeschlagen. Und am Samstag wollen wir die alte Rechnung mit einem Sieg begleichen“, sagt der 32-jährige Übungsleiter der Grünhemden.

