Donau/Isar: Pflichtaufgabe für den SV Karlshuld

Mit breiter Brust geht Fußball-A-Klassist SV Karlshuld am Sonntag (14.30 Uhr) bei der MBB Manching in die letzte Vorrundenpartie. Die Grünhemden, die bereits als Herbstmeister feststehen, sind beim Tabellenschlusslicht klarer Favorit. Doch Dominik Berchermeier, der sportliche Leiter der Mösler, warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Das warnende Beispiel sei am vergangenen Spieltag der zweite Anzug des SV Zuchering als bisheriges Schlusslicht gewesen, der den Tabellendritten TV Vohburg überraschend bezwang.

