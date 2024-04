Fußball-Donau/Isar

22:00 Uhr

Donau/Isar: „Rote“ Mösler überrollen ihren Gegner

Plus Donau/Isar-A-Klassist SV Karlshuld kommt im Heimspiel gegen den FC Rockolding zu einem 6:1-Erfolg. Torjäger Alex Libeg gelingt dabei sogar ein Hattrick.

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld legte gegen den FC Rockolding einen Blitzstart hin und überrollte den Tabellensiebten der A-Klasse 3 Donau/Isar in den ersten 22 Minuten. Wie aufgedreht waren die Grünhemden, die diesmal ungewohnt ganz in Rot in die Partie gingen. Schon in der dritten Minute warfen sie die Tormaschine an. Johannes Ansorge spielte den Ball nach innen. Matthias Stegmeir legte dann für Alex Libeg auf, der die Führung markierte.

Die Gäste hatten sich noch nicht richtig sortiert, als die Kugel zum 2:0 im Tornetz zappelte. Daniel Amrehn hatte Libeg, der seine Torjäger-Qualitäten erneut unter Beweis stellte, schön freigespielt (6.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später scheiterte Amrehn allein vor dem Gäste-Keeper. In der 16. Minute gelang Mittelstürmer Libeg der Hattrick, als er die Vorlage von Ansorge zum 3:0 markierte. Ihrem Keeper konnten es die Gäste verdanken, dass sie in der Anfangsphase nicht völlig deklassiert wurden. Er reagierte glänzend, als Robert Wagner allein auf ihn zulief (19.). Vorbereiter zum 4:0 war erneut Amrehn, der einen Freistoß an den Querbalken donnerte. SVK-Coach Matthias Stegmeir setzte nach und drückte den Ball über die Torlinie (22.).

