Karlshulds Alexander Schinko: „Ich kann es immer noch nicht begreifen“

Plus Auch einige Tage nach dem Abstieg in die A-Klasse ist die Enttäuschung beim SV Karlshuld immer noch groß. Im NR-Interview spricht der 2. Abteilungsleiter Alexander Schinko darüber, wie es bei den Möslern nun weitergeht.

Alexander Schinko, wie groß ist der Frust noch nach dem Abstieg des SV Karlshuld in die A-Klasse vor einigen Tagen?

Schinko: Ich kann es immer noch nicht begreifen. Aber ich hatte vor dem Spiel schon ein ungutes Gefühl im Bauch. Einige Spieler haben mir schon geschrieben, dass sie es immer noch nicht nachvollziehen können, warum wir verloren haben.