vor 46 Min.

Karlshulds Dominik Berchermeier: „Einen solchen Spieler hatten wir noch nie“

Plus SVK-Trainer Dominik Berchermeier lobt nach dem 7:2-Sieg gegen Ernsgaden seinen Stürmer Daniel Amrehn.

Von Roland Geier

Durch einen souverän herausgespieltem 7:2-Erfolg gegen den punktgleichen SV Ernsgaden hat sich der SV Karlshuld in der A-Klasse 3 Donau/Isar von den Gästen abgesetzt und ist als Tabellendritter nun alleiniger Jäger des Spitzenduos FC Wackerstein-Dünzing und TSV Reichertshofen.

„Ernsgaden ist ein dickes Brett, das es zu bohren gilt“, hatte vor der Partie SVK-Trainer Dominik Berchermeier gesagt. Wie sich am Ende jedoch herausstellte, war dieses Brett ziemlich morsch. Rund 100 Zuschauer sahen eine turbulente Anfangsphase. Bereits in der zweiten Minute ließ SVK-Spielertrainer Matthias Stegmeir die Anhänger der Mösler mit dem Führungstreffer jubeln. Doch der Dämpfer folgte bereits eine Zeigerumdrehung später, als die Gäste durch Luca Wauschek ausglichen. Anschließend zeigte Daniel Amrehn, der in der kommenden Saison mit Florian Tarnick das Trainerduo der Grünhemden bilden wird, warum er der Unterschiedsspieler beim SVK ist. Mit einem Hattrick (4./34./39.) sorgte er für den 4:1-Pausenvorsprung.

