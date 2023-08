Pflichtaufgabe für den SV Karlshuld

Plus Fußball-A-Klassist SV Karlshuld gastiert am Sonntag bei Fatih Ingolstadt II.

Das Glück ist dem SV Karlshuld derzeit wirklich nicht hold. Im Spitzenspiel der A-Klasse Donau/Isar 3 verschenkten die Grünhemden zuletzt nach einem 2:1-Vorsprung noch den Sieg gegen den Meisterschaftsfavoriten FC Wackerstein-Dünzing und haben mit Spielertrainer Dominik Berchermeier ihren Abwehrchef verletzungsbedingt verloren. Die erst Diagnose: Meniskus, Innenband und Kreuzband sind beschädigt. „Das ist schon niederschmetternd“, so der 32-Jährige. Eine MRT-Untersuchung solle nun abklären, wie schwer die Verletzung tatsächlich sei, sagt Berchermeier.

Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Grünhemden beim FC Fatih Ingolstadt II. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten sei laut Berchermeier zweifelsohne Pflicht – zumal das Team in dieser Woche gut trainiert habe. Trotz der Niederlage gegen Wackerstein habe die Mannschaft ein gutes Spiel gezeigt. Doch sie müsse ihre individuelle Fehler abstellen und sich für ihren Aufwand, den sie betreibe, belohnen, um erfolgreich zu sein.