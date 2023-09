Fußball-Donau/Isar

17:30 Uhr

Verfolgerduell gibt für den SV Karlshuld die Richtung vor

Plus Der Tabellendritte SV Karlshuld spielt beim Vierten FC Rockolding

Von Roland Geier

Nach der Pause am vergangen Spieltag will der SV Karlshuld in der Kreisklasse 3 Donau/Isar weiter auf Erfolgskurs bleiben. Am Sonntag (15 Uhr) bietet sich den Möslern dazu die Chance beim Tabellenvierten FC Rockolding.

Mit der bisherigen Bilanz ihrer Mannschaft – es gelangen vier Siege, davon zuletzt drei in Folge, einem Remis und einer Niederlage – ist das Karlshulder Trainergespann Dominik Berchermeier und Matthias Stegmeier durchaus zufrieden. Doch wo der Weg der Mösler hinführt, werde sich in den zwei anstehenden Partien herausstellen, so Berchermeier. Denn nach dem Gastspiel in Rockolding erwarten die Grünhemden den Meisterschaftsfavoriten und Tabellenführer TSV Reichertshofen. Doch zunächst hat der Tabellendritte die Hürde beim Tabellennachbarn zu nehmen. Dabei treffen zwei der torgefährlichsten Mannschaften der A-Klasse aufeinandertreffen. Rockolding habe eine spielerisch starke Truppe mit guten Einzelspielern, vor allem müsse seine Mannschaft bei den Standards der Gastgeber hellwach sein, so der SVK-Trainer, der nach seiner überstandenen Knieoperation gezwungen ist, die Mannschaft von der Seitenlinie aus zu coachen. „Ganz klar, wir wollen die drei Punkte mitnehmen. Ich hoffe, die Jungs bleiben über die 90 Minuten hoch konzentriert und treten selbstbewusst auf,“ so Berchermeier. Personell muss das SVK-Trainerduo jedoch auf Abwehrchef Matthias Werner, Johannes Ansorge und Justin Kraus verzichten.

