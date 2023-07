Fußball

17:30 Uhr

Donaumoos-Wanderpokal: Eine „treue Seele“ geht in den Ruhestand

Sie wissen, was sie an ihm haben: Die beiden SVK-Trainer Dominik Berchermeier (links) und Matthias Stegmeir (rechts) mit „ihrem“ Hans Meißler (Mitte). Foto: Roland Geier

Plus Seit 50 Jahren ist Hans Meißler beim SV Karlshuld als Mannschaftsbetreuer, Seelentröster und Beichtvater tätig. Der Donaumoos-Wanderpokal auf der heimischen Anlage wird sein letztes großes Turnier.

Der SV Karlshuld ist in diesem Jahr Ausrichter des 72. Donaumoos-Wanderpokals, der ursprünglich an zwei Wochenenden ausgetragen wird. Diesmal einigten sich die zehn teilnehmenden Vereine allerdings aus terminlichen Gründen darauf, den Sieger an einem Wochenende (14. bis 16. Juli) zu ermitteln. Für einen verdienten Funktionär des SVK wird dies zugleich der Abschied von der „Fußballbühne“ werden: Hans Meißler!

„Das Turnier ist eines der ältesten seiner Art in ganz Bayern. Da kommen Leute zusammen, die sich unter dem Jahr nicht treffen, da wir mit dem SV Karlshuld im Kreis Donau/Isar spielen und die neun Nachbarvereine im Kreis Schwaben. Da ist es einerseits interessant, sich untereinander sportlich zu messen. Anderseits entstehen trotz aller Rivalitäten der Vereine aber auch Freundschaften über den Fußball hinaus. Und genau das zeichnet dieses Turnier aus, was auch im Sinne der Gründer war“, sagt Meißler, der seit 50 Jahren Mannschaftsbetreuer, Seelentröster und Beichtvater – vor allen für die jungen Akteure des SV Karlshuld – ist. Trotz aller Vorfreude auf dieses Turnier sei jedoch am Jahresende für ihn Schluss, kündigte der 82-Jährige an. Auch seine Frau, die über 40 Jahre die Trikots gewaschen hat, werde in den verdienten „Ruhestand“ gehen.

