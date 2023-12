Ein Pionier mit Visionen: Mathias Schiele arbeitet im NLZ des VfB Stuttgart

Plus Einst bei der JFG Neuburg tätig, hat sich Mathias Schiele mittlerweile im internationalen Fußballgeschäft als Individualtrainer einen Namen gemacht. Aktuell arbeitet der 33-Jährige im NLZ des Bundesligisten VfB Stuttgart.

Die Möglichkeit, ihr Hobby beziehungsweise ihre größte Leidenschaft zum Beruf zu machen und damit zu einer perfekten Symbiose zu verbinden, ist nicht wirklich vielen Menschen vergönnt. Oftmals zählt der Beruf zum reinen Broterwerb, um sich und seine Familie über die Runden zu bringen. Aber selbst bei denen, die in ihrem Job ihren großen Traum leben, spielt oftmals das Glück, eine bestimmte Fügung oder auch das Schicksal eine entscheidende Rolle.

Auch Mathias Schiele zählt exakt zu jener Kategorie Menschen, denen eine einschneidende (Lebens-)Erfahrung den Weg hin zu seinem – wie er selbst sagt - „Traumberuf“ ebnete. Allerdings, und das ist auch der andere Teil der Wahrheit, hätte es gut und gerne sein können, dass der gebürtige Neuburger seinen Traum erst gar nicht hätte ausleben können.