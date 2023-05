Ex-Profi Marco Küntzel wird Trainer beim VfR Neuburg

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat Marco Küntzel als neuen Coach verpflichtet. Der 47-Jährige bestritt einst 66 Bundesligaspiele. Auch die ersten Neuzugänge stehen fest.

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg ist bei der Suche nach einem Trainer für die kommende Saison fündig geworden. Die Lila-Weißen setzen künftig auf Marco Küntzel, der selbst früher Profi war und auch über große Trainererfahrung verfügt.

Für Abteilungsleiter Helmut Meier stellt Küntzel eine ideale Lösung dar. „Wir glauben, dass wir einen erfahrenen Trainer brauchen, der sich zu 100 Prozent mit unserem Vorhaben identifizieren kann.“ Der VfR wolle in erster Linie auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzen. „Wir und Marco sind überzeugt, dass er mit jungen Leuten arbeiten und sie weiterentwickeln kann.“