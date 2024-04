Fußball

Für den FC Ingolstadt geht es mit Rückenwind in den „Pott“

Gastieren am Samstag in Dortmund: Marcel Costly (links) und der FC Ingolstadt. Foto: Roland Geier

Plus Der FC Ingolstadt will am Samstag bei der „Zweiten“ von Borussia Dortmund den nächsten Dreier einfahren. Trainer Michael Köllner lobt seine Mannschaft.

Von Roland Geier

Zum Abschluss der letzten „Englischen Woche“ in der dieser Spielzeit gastiert der FC Ingolstadt am Samstag (14 Uhr) bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Nach dem erfolgreichen Auftritt im Toto-Pokal-Halbfinale mit dem 4:1-Sieg beim Regionalligisten FV Illertissen streben die Schanzer ein versöhnliches Saisonende an.

„Wir wollen auch in Dortmund gewinnen. Der Sieg im Pokal sollte uns für die letzten sechs Spiele in der Liga beflügeln, damit die Zuschauer auf ihre Kosten kommen und viele Punkte feiern können“, sagt FCI-Coach Michael Köllner. Mit 45 Punkten liegen die beiden Konkurrenten derzeit auf Platz zehn und elf. Personell kann Köllner fast aus dem Vollen schöpfen. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter dem Einsatz von Yannik Deichmann, der sich in Illertissen eine schmerzhafte Beckenprellung zuzog. „Bei ihm schätze ich die Chancen auf 50:50, dass er spielen kann“, so Köllner. Der Schanzer Chefcoach hat jedoch zahlreiche Alternativen. „Wir haben genügend Spieler zur Verfügung und können wechseln, ohne das Gefühl zu haben, es steht eine B-Elf auf dem Feld“, erklärt der 54-Jährige.

