Fußball

20:00 Uhr

Fußball in der Region: Geduld ist weiter gefragt

Plus Auch an diesem Wochenende drohen auf den lokalen Fußballplätzen erneut zahlreiche Absagen. Entscheidung in Ehekirchen soll am Samstagmorgen fallen.

Von Dirk Sing

„Alle Jahre wieder“ stellt sich bei den Fußball-Vereinen in der Region ab Mitte November bereits spätestens am Donnerstag oder Freitag die Frage: Kann am Wochenende aufgrund des schlechten Wetters und der daraus resultierenden Platzverhältnisse überhaupt gespielt werden? Nicht selten wird erst am Samstag oder gar am Spieltag selbst die finale Entscheidung getroffen. Auch an diesem Wochenende stehen aufgrund der entsprechenden Wettervorhersage zahlreiche Fragezeichen hinter der Durchführung der jeweiligen Begegnungen.

Bereits am Samstag (14 Uhr) soll der FC Ehekirchen in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena sein letztes Punktspiel der Landesliga-Saison 2023/24 gegen die zweite Vertretung des Regionalligisten FV Illertissen bestreiten. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, konnte Markus Bissinger am Freitagnachmittag noch nicht endgültig sagen. „Ich habe mir um 15 Uhr unseren Platz angeschaut und war überrascht, in welch gutem Zustand er sich aktuell befindet“, berichtet der FCE-Abteilungsleiter. Dass die Partie gegen Illertissen aus diesem Grund wie geplant stattfinden wird, darauf wollte sich Bissinger jedoch noch nicht festlegen. „Letztlich hängt es davon ab, wie sich das Wetter in den nächsten Stunden beziehungsweise über die Nacht entwickelt. Sollte noch mehr Regen oder gar Schnee hinzukommen, können sich die Platzverhältnisse sehr schnell wieder ändern.“

