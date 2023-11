Fußball

19:55 Uhr

Fußball: Überraschungen und späte Tore zum Abschluss

Plus Der SV Klingsmoos und der SV Weichering gewinnen nach Treffern kurz vor Schluss. Während in der A-Klasse Neuburg Schlusslicht TSV Ober-/Unterhausen beim SV Straß ein 1:1 holt, punktet in der Kreisklasse Neuburg der FC Zell/Bruck beim Tabellenführer.

Trotz des Wintereinbruchs, der zu zahlreichen Absagen führte, traten einige Vereine noch zu ihren letzten Spielen des Jahres an. Der SV Klingsmoos feierte in der Kreisliga Ost einen 1:0-Sieg beim TSV Pöttmes. Überraschungen gab es in anderen Ligen. In der Kreisklasse Neuburg patzte Tabellenführer SG Münster/Holzheim beim 1:1 gegen den FC Zell/Bruck. In der A-Klasse Neuburg holte Schlusslicht TSV Ober-Unterhausen überraschend ein 1:1 beim SV Straß.



Kreisliga Ost

TSV Pöttmes – SV Klingsmoos 0:1 Einen Dämpfer musste der TSV Pöttmes im Derby gegen Klingsmoos hinnehmen. Mit 0:1 verlor man ein taktisch geprägtes Spiel unglücklich. Den Siegtreffer erzielte Max Fieber kurz vor Spielende. Nachdem in der ersten Halbzeit Torchancen Mangelware waren und die größeren Spielanteile beim SVK lagen, war der TSV in den zweiten 45 Minuten die bessere Mannschaft. Gegen Ende des Spiels dann die entscheidende Szene, als der Schiedsrichter den Pöttmeser Kapitän Johannes Brandner nach einem Foul mit einer Zeitstrafe vom Platz schickte. In Überzahl machten die Gäste Druck und erzielten den umjubelten Siegtreffer. (fido)



Kreisklasse Neuburg





TSV Burgheim – SV Grasheim 3:0 In einer ereignisarmen Partie setzte sich der TSV Burgheim sicher und letztlich völlig verdient mit 3:0 durch. In Hälfte eins nutzte Deniz Yilmaz eine der wenigen Chancen zum 1:0 (25.). Einen Biber-Abschluss klärte ein Gästespieler auf der Torlinie. Burgheim spielte zu verhalten, der SV Grasheim konnte keine Gefahr ausstrahlen. In Hälfte zwei dann ein ähnliches Bild. Michael Beck hatte für Grasheim zumindest einmal eine gefährliche Aktion. Burgheim wurde danach etwas aktiver. Es dauerte jedoch bis zur 74. Minute, ehe Oldie Markus Schiele auf 2:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte dann Marco Rechenauer . (sta)

BSV Berg im Gau – SC Rohrenfels 4:1 Der BSV Berg im Gau überwintert nach dem 4:1-Sieg als Tabellenzweiter. Martin Froncek erzielte beim klaren Erfolg drei Tore. Der Spielertrainer markierte in der ersten Hälfte einen Doppelpack (16., 29.) und legte nach Wiederbeginn das 3:0 nach (50.). Nachdem Tobias Aksentic verkürzt hatte (57.), traf Benedikt Schmeißer zum 4:1-Endstand (58.). (AZ)

FC Illdorf – DJK Langenmosen 2:0 Einen aufgrund der überzeugenden ersten Halbzeit verdienten Heimsieg feierte der FC Illdorf . Aus spitzem Winkel markierte Patrick Schiele die frühe Führung (9.). Mit einem platzierten Drehschuss aus elf Metern erhöhte Tobias Habermeyer auf 2:0 (23.). Möglichkeiten für weitere Tore bestanden, wurden jedoch nicht genutzt. Der Gast kam wie verwandelt aus der Kabine. In der 68. und 69. Spielminute gingen ein Kopfball von Lukas Krammer und ein Schuss von Alexander Langen jeweils an den Pfosten. (fci)

SG Münster / Holzheim – FC Zell / Bruck 1:1 Die Heimelf hatte nach sieben Minuten eine dicke Chance, doch Lion Holler schoss aus acht Metern über das Gehäuse. Den ersten Treffer markierte dann stattdessen das Kellerkind: Daniel Vetter verwandelte einen Freistoß direkt zum 0:1 (18.). Vorausgegangen war allerdings eine diskutable Entscheidung des Unparteiischen. Hierüber beschwerte sich SG-Coach Thomas Wiesmüller lautstark, sodass er bereits früh hinter die Bande geschickt wurde. Die Spielgemeinschaft mühte sich in der Folge, war aber viel zu unsauber im Aufbau. Nach dem Wechsel erhöhten die Hausherren den Druck, ein Treffer von Florian Florian Säckler wurde wegen Abseits nicht gegeben. Auch zwei seiner Kopfbälle fanden nicht den Weg ins Ziel. In der 80. Minute war er aber dann doch mit einem strammen Schuss ins kurze Eck erfolgreich. Nach dem Ausgleich hatte Münster / Holzheim noch aussichtsreiche Situationen, doch Zell verteidigte mit Geschick und Glück den Punktgewinn. (mwe)



A-Klasse Neuburg





SV Straß – TSV Ober-/Unterhausen 1:1 Das Schlusslicht aus Ober-/Unterhausen begann die Partie druckvoll. Die Gastgeber fanden nicht ins Spiel und gerieten in der 31. Minute folgerichtig in Rückstand. Luis Ball drehte sich im Strafraum und platzierte seinen Flachschuss neben den Pfosten in das Tor. Auch bis zur Halbzeit blieben die Gäste die bessere Mannschaft. Nach der Pause versuchte dann der SVS, das Spiel zu drehen. In der 59. Minute war es Bright Aikhionbare, der Spielertrainer Marco Friedl in Szene setzte. Dessen Drehschuss fand den Weg zum Ausgleich ins Netz. Danach hatten die Grünhemden noch die ein oder andere Chance, doch diese konnten nicht die Führung herbeiführen. In der Schlussphase flog Bright Aikhionbare mit der Gelb-Roten Karte vom Platz. (svs)

BSV Berg im Gau II – SV Sinning 1:3 Florian Pinter war mit drei Toren der entscheidende Spieler beim 3:1-Erfolg des SV Sinning. Zunächst brachte der Stürmer sein Team in Führung (19.). Nach dem Ausgleich durch Johannes Böhm (65.) antwortete Pinter direkt mit dem 1:2 (66.). Schließlich traf er noch zum 1:3-Endstand in der Schlussminute (90.). (AZ)

FC Staudheim – SV Weichering 1:2 Schon nach vier Minuten hatten die Gastgeber die große Chance zur Führung. Doch Staudheims Stürmer verzog freistehend vor dem Gästetor. Weichering versuchte es mit Distanzschüssen und wurde in der zehnten Minute mit dem 0:1 belohnt, als sich ein noch abgefälschter Schuss von Maximilian Kerner aus 20 Metern unter die Latte senkte. Danach wurde es eine ruppige Partie, die sich im Mittelfeld abspielte. In der 36. Minute geriet der Gastgeber nach einer Notbremse von Abwehrchef Markus Graf in Unterzahl. Nach dem Wechsel drückten die Gäste auf den entscheidenden zweiten Treffer, doch es wurden einige gute Chancen liegengelassen oder von Staudheims Torwart entschärft. In dieser Drangphase kam der Gastgeber einmal gefährlich in den Strafraum und prompt gab es nach einem Foulspiel Strafstoß. Diesen verwandelte Mathias Wilhelm sicher zum 1:1 (53.). Die Gäste drückten weiter, doch je länger das Spiel dauerte, desto weniger Chancen kamen nun heraus. Als alle Zuschauer mit dem Unentschieden rechneten, bekamen die Weicheringer in der Nachspielzeit einen Freistoß aus 20 Metern zugesprochen. Diesen verwandelte Mathias Weber zum 1:2-Endstand. (fcs)



B-Klasse Neuburg





SV Ludwigsmoos – SC Rohrenfels II 1:1 Die Heimelf war vor rund 50 Zuschauern über weite Strecken das aktivere Team, schaffte es aber nicht, nennenswerte Chancen zu kreieren. Die Gäste konzentrierten sich aufs Kontern und hatten durch Florian Kriegl sogar das 0:1 auf dem Fuß (22.). Zum Ende der ersten Hälfte wurden die Angriffe des SVL gefährlicher, aber weiterhin ohne Erfolg. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gingen die Gäste durch Heinrich Brening aus kurzer Distanz in Führung (51.). Ein schnell ausgeführter Freistoß brachte die Grünhemden in der 73. Minute zurück ins Spiel. Miklos Imre erzielte nach einem Pass von Georg Held das 1:1. Die 100-prozentige Chance zum Auswärtssieg hatte Fabian Habermayr in den Schlussminuten auf dem Fuß, vergab aber freistehend vor dem leeren Tor aus kurzer Distanz. (svl)

