Holzheim gegen Zell/Bruck: Wenn die Fußball-Relegation zur Farce wird

Besondere Vorzeichen bei der Partie des SV Holzheim gegen den FC Zell/Bruck durch die bevorstehende Fusion mit dem SV Münster.

Relegationsspiele sind in der Regel das „Salz in der (Fußball-)Suppe“. Für die einen Teams geht es um den Erhalt der aktuellen Spielklasse, während die anderen Mannschaften um den Aufstieg in die nächsthöhere Liga vor einer ungewöhnlich hohen Zuschauer-Kulisse kämpfen.

Im Falle des Kreisklassisten SV Holzheim könnte sich das Ganze allerdings zu einer echten Farce entwickeln. Nachdem der SVH und SV Münster nach Informationen unserer Zeitung nach dem Saisonende fusionieren werden, steht fest: Es darf laut BFV-Regularien nur ein (Fusions-)Team in der Kreisklasse antreten. Sprich: Da der SV Münster als Tabellendritter dort weiterhin auf Tore- und Punktejagd gehen wird, muss der SV Holzheim diese – unabhängig vom Ausgang der Relegation – verlassen. Doch damit nicht genug! Richtig kurios wird es erst jetzt: Sollte sich Holzheim in der Relegation durchsetzen, müsste es als zweites „Fusionsteam“ automatisch den Gang in die B-Klasse antreten. Eine Niederlage würde jedoch mit dem sportlichen Abstieg in die A-Klasse „belohnt“.

„Wir haben diese Thematik innerhalb der Mannschaft besprochen und beschlossen, dass wir die Relegation gewinnen wollen. Wenn es dann in die B-Klasse ginge, wäre es halt so“, sagt SVH-Abteilungsleiter Peter Ottilinger und ergänzt: „Auch ein vorzeitiger sportlicher Rückzug in die B-Klasse kam für uns nicht infrage. Wenn man schon mal eine Relegation erreicht, möchte man diese auch spielen.“