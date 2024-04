Fußball-Kreisklasse Neuburg

22:20 Uhr

Kreisklasse Neuburg: Ein Zähler für die TSG Untermaxfeld beim Spitzenreiter

Plus In der Kreisklasse Neuburg erkämpft sich die TSG Untermaxfeld beim TSV Burgheim ein 1:1-Unentschieden. Im Abstiegskampf landet die SG Feldheim einen weiteren Sieg, während der FC Illdorf und FC Zell/Bruck verlieren.

Die TSG Untermaxfeld bleibt in der Fußball-Kreisklasse Neuburg weiter im Aufstiegsrennen. Die Mösler kamen beim Spitzenreiter TSV Burgheim zu einem 1:1-Unentschieden. Im Tabellenkeller hat sich die SG Feldheim/ Genderkingen durch den 4:0-Erfolg gegen den FC Ehekirchen II etwas Luft verschafft. Dagegen kassierten der FC Illdorf und FC Zell/Bruck weitere Niederlagen.

SG Feldheim/ Genderkingen – FC Ehekirchen II 4:0: Die heimische SG zeigte von Beginn an, dass sie unbedingt den nächsten Sieg holen wollte. Eine gelungene Kopfball-Kombination verwertete Jonas Landes frei vor dem Gäste-Torwart zum frühen 1:0 (4.). In der Folgezeit gab es gute Gelegenheiten auf beiden Seiten: Für Ehekirchen hatte Simon Schmaus zwei gute Kopfball-Möglichkeiten. Auch einen Schuss von Florian Ettenreich konnte der bärenstarke SG-Keeper Kevin Louis entschärfen. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte sich die Heimelf wieder etwas befreien. Emanuel Edel hätte erhöhen können. Sein Rechtsschuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Besser machte es kurze Zeit später Marco Schütt , der einen Abwehrfehler eiskalt nutzte, den Schlussmann umkurvte und zum 2:0 einschob (40.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs kam es noch besser für die Spielgemeinschaft: Einen „Sahne-Pass“ in die Tiefe von Christian Reile erreichte Marco Schütt . Erneut zeigte er keine Nerven frei vor dem Torwart - 3:0 (42.)!

Die zweite Halbzeit begann zurückhaltender. Der Gast aus Ehekirchen konnte sich nicht entscheidend durchsetzen. Erst in der 67. Minute gab es wieder eine klare Chance durch Florian Ettenreich per Kopf. Aber Kevin Louis war an diesem Tag unüberwindbar. Feldheim verwaltete mit Kampf und Leidenschaft das Ergebnis. Konter-Gelegenheiten blieben vorerst ungenutzt. In der 67. Minute sah Ehekirchens Nicklas Specht die Gelb-rote Karte nach einem Foulspiel an der Strafraumkante. Acht Minuten vor Ende fiel dann die endgültige Entscheidung: SG-Kapitan Emanuel Edel erwies sich einmal mehr als Mannschaftsspieler. Er legte frei vor dem Torwart quer auf seinen Mitspieler Dominic Zach, der nur noch in das leere FCE-Gehäuse einschieben musste (82.). (svf)

