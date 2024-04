Fußball-Kreisklasse Neuburg

17:40 Uhr

Kreisklasse Neuburg: Perfekter Spieltag für den TSV Burgheim

Plus Der TSV Burgheim kommt in der Kreisklasse Neuburg beim FC Zell/Bruck zu einem 4:2-Sieg. Da Spitzenreiter SG Münster beim SC Ried verliert, beträgt der Abstand auf Rang eins nur noch einen Punkt.

Der SC Ried feierte in der Kreisklasse Neuburg einen 2:1-Erfolg gegen den Spitzenreiter SG Münster/Holzheim. Verfolger TSV Burgheim gewann beim FC Zell/Bruck mit 4:2.

SV Grasheim – SG Feldheim/ Genderkingen 1:2: In diesem Abstiegsduell kamen die Gäste kurz nach Anpfiff gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Jedoch stand SVG-Keeper Fritz Weiß goldrichtig. Kurz darauf fiel die Grasheimer Führung durch Marco Kutscherauer, der einen unglücklich weitergeleiteten Ball eiskalt im Kasten versenkte. Nur eine Minute später lupfte Felix Nötzoldt den Ball nur knapp über die „Kiste“. Grasheim war die bestimmende Mannschaft, vergab allerdings wieder einmal Chancen am Fließband. Die Folge: Erneut wendete such aus SVG-Sicht das Blatt. Zuerst musste Abwehrchef Mathias Müller verletzt vom Feld. Dann wurden die Gäste auch noch zum 1:1-Ausgleich eingeladen, dem ein katastrophaler Fehlpass der Grasheimer Abwehr vorausging. Die Feldheimer eroberten den Ball und Nico Löhle schoss diesen unhaltbar ins Gehäuse der Mösler.

Nach dem Wiederbeginn vergab Marco Schütt zunächst die Gästeführung. Doch danach waren die Lila-Weißen erneut das bessere Team. Wie schon in Halbzeit eins konnten aber gute Möglichkeiten nicht verwertet werden. Die Strafe sollte folgen: Zuerst musste Robert Schneider nach einem wiederholten Foulspiel mit Gelb-Rot das Feld verlassen. Anschließend brachte Marco Schütt seine Mannschaft mit dem zweiten Torschuss in Halbzeit zwei auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit musste auch noch Marcus Stadler mit Rot vom Feld. (svg)

