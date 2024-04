Fußball-Kreisliga Ost

19:00 Uhr

Kreisliga Ost: Ein erfolgreicher Ostermontag

Plus In der Kreisliga Ost fahren der SV Klingsmoos, FC Rennertshofen und die SpVgg Joshofen-Bergheim jeweils einen „Dreier“ ein. Kuriosität in Affing.

Einen erfolgreichen Ostermontag haben die Kreisligisten SV Klingsmoos, SpVgg Joshofen-Bergheim und FC Rennertshofen hinter sich. Alle drei Teams konnten ihre Partien jeweils gewinnen.

FC Rennertshofen – TSV Friedberg 1:0: Der FC Rennertshofen schwimmt weiterhin auf der Erfolgswelle und blieb auch im vierten Spiel nach der Winterpause ungeschlagen. Gegen den Tabellennachbarn aus Friedberg gewann die Mutzbauer-Truppe verdient mit 1:0. In den ersten zehn Minuten tasteten sich bei Mannschaften im Mittelfeld ab. In der 14. Minute folgte dann die erste Chance für das Heimteam, als Tobias Kruber aus spitzem Winkel am TSV-Keeper scheiterte. Anschließend hatten dann die Gäste ihre beste Phase. Zweimal hintereinander konnte FCR-Torwart Manuel Fieger parieren. Mitte der ersten Hälfte übernahm wieder Rennertshofen das Geschehen. Zwei gute Gelegenheiten durch David Pickhard und Tobias Kruber konnten vom TSV-Goalie Tobias Greim entschärft werden. Trotz spielerischer Vorteile für den FCR ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Nach ungefähr einer Stunde hätte eigentlich die Führung für Rennertshofen fallen müssen. Thomas Krämer traf nur die Latte. Dennis Gieß hatte freistehend sein Visier zu hoch eingestellt und schoss über den Querbalken. Die FCR´ler spielten weiterhin beherzt nach vorne, um die wichtigen drei Punkte in Rennertshofen zu behalten. In der 80. Minute wurden sie dann belohnt: Kapitän Roland Heckel trat eine Ecke von links, welche an Freund und Feind vorbei direkt im Gästetor landete. Fünf Minuten vor dem Ende gab es dann noch ein Fernschuss durch Kurt Berkay, den Fieger über die Latte lenkte. Der FCR kontrollierte nun das Geschehen und brachte den Sieg souverän über die Zeit. Trainer Tommy Mutzbauer kommentiert den Sieg als „verdiente drei Punkte“, die den Abstand auf einen Abstiegsrelationsplatz weiterhin auf fünf Punkte halten. (HaSe)

