Fußball-Kreisliga Ost

20:02 Uhr

Kreisliga Ost: SpVgg Joshofen-Bergheim vergibt den Sieg

Plus In der Kreisliga Ost kommt die SpVgg Joshofen-Bergheim daheim gegen den FC Affing über ein 1:1-Remis nicht hinaus. Niederlagen für den FC Rennertshofen und SV Klingsmoos.

Eine deutliche Niederlage musste in der Fußball-Kreisliga Ost der SV Klingsmoos im Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Hammerschmiede hinnehmen. Während sich auch der FC Rennertshofen erstmals in diesem Jahr beim SC Oberbernbach geschlagen geben musste, kam die SpVgg Joshofen-Bergheim daheim gegen den FC Affing zumindest zu einem Unentschieden – auch wenn für das Zeller-Team unter dem Strich sicherlich mehr möglich gewesen wäre.

SV Klingsmoos – SV Hammerschmiede 2:5: Bereits nach wenigen Minuten lagen die Mösler, begünstigt durch zwei Abwehrfehler, mit zwei Treffern im Rückstand. Den ersten Angriff schloss Sebastian Kraus nach Hereingabe vom rechten Flügel aus kurzer Distanz zum 0:1 ab (1.). Fabian Frieser ließ wenig später das 0:2 folgen, als er an Timo Futterer vorbei flach einschieben konnte (3.). Mit zunehmender Dauer kam der SVK etwas besser ins Spiel und durch Benedikt Vollnhals per Kopfstoß zur ersten Gelegenheit (7.). Der Neuzugang war es dann auch, der nach einem schönen Steilpass frei vor Baumeister auftauchte und flach zum 1:2 verkürzte (19.). Die Kranner-Elf blieb weiter am Drücker und drängte auf den Ausgleich. Der gelang nach einem schönen Angriff über den rechten Flügel, als Peter Kramer im zweiten Nachschuss in die Maschen traf (32.). Glück dann für die Gastgeber bei einem Pfostenschuss von Winterhalter (32.) und einem 20-Meter-Ball von Mayr , der über den Querbalken strich (41.).

Nach der Pause musste zunächst wieder Timo Futterer in höchster Not gegen Gießer und Michael Mayr klären (50./54.). Dann aber die große Chance für die Weinroten zur Führung, als Stefan Brosi allein auf Baumeister zulief, den Ball aber neben das Gehäuse setzte (55.). Zu allem Überfluss unterlief Martin Brodowski wenig später im Zurücklaufen per Kopfball-Bogenlampe ein Eigentor (57.). Der SVK lockerte zusehends die Defensive und ließ viele Konterchancen zu. Diese nutzen die Gäste im letzten Drittel zu weiteren Treffern durch Stefan Winterhalter (63.) und Luca Gießer (90.+3). Zuvor vergab Marcel Girbinger bei einem Heber aus kurzer Entfernung noch die Chance zum Anschluss (87.). (psie)

