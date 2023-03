Fußball-Landesliga

vor 52 Min.

Der FC Ehekirchen vor den „Wochen der Wahrheit“

Plus Landesligist FC Ehekirchen trifft am Samstag in Friedberg auf den SV Mering.

Von Niklas Golling Artikel anhören Shape

Durch den 1:0-Auftaktsieg in Oberweikertshofen hält der FC Ehekirchen die Stellung als ärgster Konkurrent des Spitzenreiters FC Sonthofen in der Landesliga Südwest. Für die Moral der kommenden Wochen kann der späte 1:0-Siegtreffer entscheidend sein, wie auch Innenverteidiger Lucas Labus findet: „Es war ein sehr knappes Spiel, in dem wir durch die Chancen, die wir hatten, in Summe verdient gewonnen haben. Für die nächsten Partien kann ein solcher Dreier mit dem ’Lucky Punch’ am Ende enorm bedeutsam sein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen