0:3 in Unterhaching: Chancenverwertung als Manko beim FC Ehekirchen

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen muss sich den Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II mit 0:3 geschlagen geben. Trotz guter Möglichkeiten springt kein Treffer heraus.

Trotz einer insgesamt ordentlichen Vorstellung gab es für den FC Ehekirchen beim Spitzenreiter der Landesliga Südwest, SpVgg Unterhaching II, nichts zu holen. Die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Michael Pank-nin/Simon Schröttle mussten sich mit 0:3 geschlagen geben.

„Man muss einfach neidlos anerkennen, dass die Unterhachinger über richtig gute Kicker verfügen und diese Partie unter dem Strich sicherlich auch verdient gewonnen haben“, meinte FCE-Abteilungsleiter Markus Bissinger. Einer der Hauptunterschiede in dieser Partie sei dabei die Chancenverwertung gewesen. „Während Unterhaching seine Dinger reingemacht hat, konnten wir unsere Gelegenheiten zur möglichen Führung oder zum zwischenzeitlichen Ausgleich nicht nutzen“, so Bissinger weiter.