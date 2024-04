Fußball-Landesliga Südwest

20:10 Uhr

1:1 in Erkheim: Remis als gefühlte Niederlage für den FC Ehekirchen

Plus Landesligist FC Ehekirchen ist beim Gastspiel in Erkheim das dominante Team, vergibt aber zu viele Chancen. So steht am Ende „nur“ ein 1:1-Unentschieden.

Wenn man beim Tabellenzweiten zu einem 1:1-Unentschieden kommt, sollte in der Regel das Fazit positiv ausfallen. Nicht so beim Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen – und das aus einem guten Grund. Nach den 90 Minuten gegen den TV Erkheim fühlte sich die Punkteteilung für die Gäste eher wie eine Niederlage an.

„Das Verhältnis Leistung/Ertrag hat leider überhaupt nicht gestimmt“, resümierte Markus Bissinger. „Wir haben insgesamt ein Bombenspiel beziehungsweise unsere beste Auswärtsvorstellung in der Rückrunde abgeliefert. Das große Problem war jedoch, dass wir unsere zahlreichen hochkarätigen Möglichkeiten nur zu einem Treffer nutzen konnten“, so der FCE-Abteilungsleiter weiter. Seiner Meinung nach hätte seine Mannschaft zur Halbzeitpause bereits „mit 3:0 führen müssen. Und dann hätte sich Erkheim nicht beklagen dürfen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen