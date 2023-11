Fußball-Landesliga Südwest

vor 56 Min.

2:3 gegen Illertissen: FC Ehekirchen geht mit Niederlage in die Winterpause

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen muss sich in einer unterhaltsamen Partie dem FV Illertissen II unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Dabei fallen alle Treffer erst im zweiten Durchgang.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat sich mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedet. Die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle mussten sich in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena der zweiten Vertretung des Regionalligisten FV Illertissen mit 2:3 geschlagen geben.

Von Beginn an drückten beide Mannschaften auf’s Tempo. Nach fünf Minuten hatte der FCE Glück, als Denis Milic aus acht Metern an die Latte köpfte. Ein paar Zeigerumdrehungen später brachte Schröttle einen Freistoß in die Mitte, den Markus Kugler auf den gegnerischen Kasten verlängerte. FV-Keeper Mate Szekely konnte gerade noch parieren. Den Nachschuss vergab Michael Belousow den Nachschuss aus spitzem Winkel.

