Der FC Ehekirchen hat einen neuen Trainer

Benjamin Flicker wird ab Sommer beim FC Ehekirchen an der Seitenlinie stehen. Welche Vereine der 37-Jährige bisher trainiert hat und was er zu der Aufgabe sagt.

Von Benjamin Sigmund

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison fündig geworden. Benjamin Flicker wird ab Sommer die Nachfolge von Michael Panknin und Simon Schröttle antreten, die den Verein bekanntlich verlassen.

Flicker ist der Region bisher zwar ein unbeschriebenes Blatt, verfügt aber über höherklassige Erfahrung. Nach seiner Karriere als Spieler, die er bereits mit Mitte 20 nach einem zweiten Kreuzbandriss beenden musste, konzentrierte er sich bald auf seinen Weg als Trainer. Zunächst war er im Nachwuchsbereich des FC Ingolstadt aktiv, dann trainierte der A-Lizenz-Inhaber den TV Aiglsbach und anschließend den VfR Garching in der Regional- und Bayernliga. Aktuell arbeitet der 37-jährige Wolnzacher für den Bezirksligisten TSV Langquaid, den er wegen unterschiedlicher Auffassung über die sportlichen Ziele im Sommer verlässt.

