Fußball-Landesliga Südwest

vor 19 Min.

Ehekirchener Generalprobe für die Relegation

Plus Der FC Ehekirchen trifft in der Landesliga Südwest nach vier sieglosen Spielen zum Abschluss auf den VfB Durach. Verletzungsbedingt gefehlt hat dabei Michael Panknin. Was der Spielertrainer zu einem möglichen Comeback sagt.

Von Niklas Golling

Dass der FC Ehekirchen am kommenden Mittwoch sein erstes Relegationsspiel im Kampf um den Aufstieg in die Bayernliga bestreiten darf, stellt zweifelsohne den bislang größten sportlichen Vereinserfolg dar. Mitunter einer der Gründe, dass diese Spielzeit derart erfolgreich verlief, ist neben dem qualitativ hochwertigen Kader die hungrige Einstellung der Mannschaft, ohne sich selbst dabei viel Druck aufzuerlegen.

Man könnte argumentieren, ob dieses Maß in den vergangenen Wochen etwas ins Wanken geraten ist. Denn die Relegation kann dem FC Ehekirchen schon seit mehreren Wochen nicht mehr genommen werden, wodurch man in den zurückliegenden Partien vielleicht das eine oder andere Prozent zum Sieg vermissen ließ. Einher geht jedoch möglicherweise die Realisation, welch große Chance für den Aufstieg weiterhin besteht. Seit vier Spielen ist der FC Ehekirchen nun sieglos. Zuletzt verlor man in der Nachspielzeit beim TSV Jetzendorf mit 3:4. Mit der Spielweise zeigt sich Trainer Michael Panknin nur teilweise zufrieden: „Nach vorne hin haben wir uns einige Chancen herausspielen können, was mich positiv stimmt. Das Ergebnis spricht aber für sich und wir haben in der Defensive zu viele Fehler individueller und taktischer Art gemacht. Das müssen wir wieder in den Griff bekommen.“

