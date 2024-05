Fußball-Landesliga Südwest

17:30 Uhr

Ehekirchens "Urgestein" Matthias Rutkowski: „Meine Zeit war unbeschreiblich“

Ein typisches Bild: Ehekirchens Matthias Rutkowski (links) war in den zurückliegenden Jahren immer wieder an Treffern seiner Mannschaft beteiligt. Foto: Daniel Worsch

Plus Ehekirchens „Urgestein“ Matthias Rutkowski hat mit seinem FC Ehekirchen von der Kreisklasse bis zur Landesliga viel erlebt. Warum er künftig in der A-Klasse kicken wird.

Von Max Neff

Mit seinem Heimatverein vom Abstiegskampf in der Kreisklasse bis hin zur Relegation zur Bayernliga marschiert zu sein, können wohl nur die wenigsten von sich behaupten. Matthias Rutkowski kann das – und sein erster Einsatz für die Herrenmannschaft des FC Ehekirchen ist ihm dabei bestens im Gedächtnis geblieben!

Der FCE war damals noch in der Kreisklasse Neuburg aktiv und musste zu diesem Zeitpunkt sogar noch um den Klassenerhalt bangen. Spontan wurde der damalige A-Jugend-Spieler Rutkowski in den Kader für das wichtige Auswärtsmatch in Grasheim berufen. Doch sein erster Einsatz wurde beinahe noch verhindert. „Ich war es aus der Jugend gewöhnt, dass sich die gesamte Mannschaft am heimischen Sportplatz trifft und bin davon ausgegangen, dass es bei den Senioren genauso“ ist, berichtet der 31-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

