FC Ehekirchen: Mit viel Charakter und Teamgeist in das nächste Derby

Hätte es noch irgendeinen Beweis um die Charakterstärke und den Teamgeist beim Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen benötigt - am vergangenen Samstag wurde dieser nochmals eindrucksvoll geliefert. Obwohl die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Christoph Hollinger und Daniel Biermann zwei Tage zuvor im Wiederholungsspiel gegen den TSV Schwabmünchen nicht nur mit 1:4 verloren, sondern auch etliche Körner gelassen hatten, präsentierten sie sich knapp 48 Stunden in Oberweikertshofen, als wäre nichts gewesen. Am Ende stand ein verdienter 1:0-Erfolg, der die FCE-Kicker im Klassement auf Platz acht spülte.

Dirk Sing