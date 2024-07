Landesliga-Auftakt: Unglückliche 1:2-Niederlage für den FC Ehekirchen in Jetzendorf

Keine Punkte gab es am Freitagabend für den FC Ehekirchen beim Auftaktspiel der Landesliga-Saison 2024/25 in Jetzendorf. Trotz einer vor allem in der zweiten Hälfte großartigen Moral, als die Gäste nach knapp 60 Minuten in Unterzahl agieren mussten, unterlagen sie am Ende unglücklich mit 1:2.

Dabei musste Ehekirchens neuer Cheftrainer Benjamin Flicker bei seiner „Punktspiel-Premiere“ gleich auf einige Akteure verzichten. Maximilian Schuch, Leon Lauber, Maximilian Koschig und Max Seitle fehlten aus diversen Gründen. Da traf es sich eigentlich gut, dass man im Vorfeld mit Leon Peric, der sowohl im Probetraining als auch bei den Testpartien als Gastspieler einen prima Eindruck hinterlassen hatte, noch einen weiteren Neuzugang vermelden konnte. Doch auch der 20-jährige Mittelfeldakteur, der in der vergangenen Saison das Trikot der beiden Bayernligisten SV Fortuna Regensburg und SV Donaustauf trug, konnte ebenfalls noch nicht mitwirken.

Dennoch erwischten die Gäste vor den rund 450 Zuschauern den deutlich besseren Start. Bereits in der vierten Minute hatte Maximilian Schmidt nach einem starken Zuspiel von Tobias Vollnhals die große Möglichkeit zur Führung. Aber der FCE-Angreifer scheiterte im „Eins-gegen-Eins“-Duell an TSV-Schlussmann Jeremy Manhard. Auch in der Folge war Ehekirchen das gefährlichere Team. Einziges Problem: Trotz weiterer guter Chancen wollte die Führung nicht gelingen. Zunächst rettete erneut Manhard bei einer Direktabnahme von Vollnhals (10.). Dann hatten die Hausherren auch noch mächtig Dusel, als ein Kopfball von Benedikt Bottenschein an der Querlatte landete (16.).

Erst nach und nach bekamen die Jetzendorfer mehr Zugriff auf diese Partie. Erstmals auszeichnen konnte sich FCE-Keeper Korbinian Neumaier in der 22. Minute, als er einen Versuch aus spitzem Winkel von Lorenz Hirmair gerade noch um den Pfosten lenkte. Sechs Zeigerumdrehungen später passierte dann genau das, was die Flicker-Truppe unbedingt vermeiden wollte - sie geriet in Rückstand! Nach einer schönen Kombination versenkte Hannes Frank den Ball aus 18 Metern im langen Eck. Ehekirchen schüttelte sich und hätte noch vor der Pause ausgleichen können. Doch ein Schuss von „Rückkehrer“ Christoph Hollinger ging knapp vorbei (37.).

Den nächsten Nackenschlag bekamen die Gäste dann in Durchgang zwei. Nach knapp einer Stunde sah Jakob Schaller die Gelb-Rote Karte (58.). Mit der Führung im Rücken, dazu einem Akteur mehr auf dem Platz bei hohen Temperaturen sprach nun eigentlich alles für den Einheimischen. Doch denkste, der FC Ehekirchen bewies eine großartige Moral. Kurz nach der Hinausstellung fuhr das Flicker-Team einen erstklassigen Konter über Maximilian Schmidt und Julian Hollinger, den schließlich Christoph Hollinger zum 1:1-Ausgleich veredelte (60.). Dieser Treffer wirkte wie ein kräftiger Schluck aus der Pulle, denn in der Folge drängte der FCE vehement auf das Siegtor. Während dieses Maximilian Schmidt (69./75.) und Christoph Hollinger (72.) nicht gelang, machte es Benedict Geuenich auf der Gegenseite besser: In der 85. Minute schoss er den TSV Jetzendorf nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus zum etwas glücklichen Auftakterfolg. (mit mb)

FC Ehekirchen: Neumaier, Erdal, Labus, Ledl, M. Schmidt, Chr. Hollinger, T. Vollnhals, Kugler, Schaller, Bottenschein, P. Schmidt (Lenk, Sauer, Füger, Alagic, J. Hollinger).