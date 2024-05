Fußball-Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: Mit Bastian Bösl geht beim FC Ehekirchen ein Großer

Plus Bastian Bösl absolviert am Sonntag gegen den TSV Bobingen sein letztes Heimspiel für den Landesligisten FC Ehekirchen. Wie er auf seine beiden Jahren dort blickt.

Von Luis Ball

Für den FC Ehekirchen geht die Saison 2023/24 in ihren Endspurt. Am Sonntag (17 Uhr) findet das letzte Match in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena statt. Für Stammverteidiger Bastian Bösl hat dieses einen besonderen Charakter: Der 26-Jährige wechselt zur kommenden Saison – nach zwei Jahren in Ehekirchen – zurück zum VfB Eichstätt und bestreitet damit gegen den TSV Bobingen sein letztes Heimspiel für den Landesligisten.

Mit den vergangenen Ergebnissen und Leistungen zeigt sich Bösl durchaus zufrieden. Auch hinsichtlich des 2:2-Remis zuletzt in Kempten fällt sein Fazit sehr positiv aus. Die Mannschaft zeige „gute Leistungen gegen gute Gegner“ und sei damit bestens für die finale Heimpartie vorbereitet. „Wir wollen unseren Fans nochmals etwas bieten“, so Bösl.

