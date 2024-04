Niederlage kurz vor Schluss für den FC Ehekirchen

Plus Nach einem unglücklichen Gegentor verliert der FC Ehekirchen gegen den SC Aufkirchen mit 2:3 und verpasst die Chance, an den Relegationsplatz heranzurücken.

Gute Nachrichten hatte es für den FC Ehekirchen am Samstag gegeben. Der Tabellenzweite TV Erkheim verlor beim SC Oberweikertshofen mit 0:4 und gab den Panknin-/Schröttle-Schützlingen die Chance, bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranzurücken. Doch der FCE konnte die Steilvorlage nicht nutzen und verlor gegen Tabellenvorletzten SC Aufkirchen nach einem turbulenten Spiel mit 2:3.

Der FCE kam zunächst gut in die Partie. Nach acht Minuten fand Jakob Schaller mit einer Flanke Markus Kugler. Dessen Kopfball aus kurzer Distanz konnte Friedrich gerade so parieren. Kurze Zeit später kam eine Schaller-Flanke zu Bastian Bösl durch, der aus spitzen Winkel knapp über das Gehäuse drosch.