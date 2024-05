Fußball-Landesliga Südwest

19:00 Uhr

VfR-Trainer Marco Küntzel: „Wollen definitiv wieder oben mitspielen“

Zeigt sich mit dem Auftreten und der Entwicklung seiner Schützlinge in dieser Spielzeit überaus zufrieden: VfR-Trainer Marco Küntzel. Foto: Daniel Worsch

Plus Am Samstag bestreitet Bezirksligist VfR Neuburg gegen den VfR Jettingen sein letztes Saisonspiel. Trainer Marco Küntzel zieht bereits eine erste Bilanz und blickt auch schon auf die neue Spielzeit.

Von Luis Ball

Für den VfR Neuburg heißt es am Samstag um 14 Uhr ein letztes Mal für diese Saison: Trikot anziehen, Schuhe schnüren und 90 Minuten rennen. Gegen den VfR Jettingen beenden die Ottheinrichstädter die Spielzeit 2023/24. Trainer Marco Küntzel ist jetzt schon bekennend stolz auf das, was seine Mannschaft in dieser Punktrunde geleistet hat.

„Es war nicht zu erwarten, dass wir am Ende so weit oben stehen“ so Küntzel. Vor dem letzten Spieltag rangieren die Lila-Weißen auf einem sehr respektablen fünften Rang. Und mit etwas Schützenhilfe besteht sogar noch die Möglichkeit, auf Platz vier zu klettern. Ein solches Szenario hätte Küntzel, zu Beginn der Saison mit Sicherheit sofort unterschrieben, da die Vorzeichen alles andere als den jetzt machbaren vierten Rang versprachen.

