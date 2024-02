Fußball

vor 31 Min.

Matthias Weber wird Trainer beim SV Sinning

Plus Matthias Weber kommt zur kommenden Saison von Ligakonkurrent SV Weichering. Der Offensivspieler soll beim SV Sinning auch den Abgang des Toptorjägers kompensieren.

Von Benjamin Sigmund

Fußball-A-Klassist SV Sinning ist bei der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison fündig geworden. Matthias Weber, der aktuell Ligakonkurrent SV Weichering trainiert, wird Nachfolger von David Kramek, der den Verein im Sommer verlässt (wir berichteten).

Der Vertrag von Weber bei seinem bisherigen Verein war nicht verlängert worden. „Wir haben die Chance ergriffen und sind davon überzeigt, dass die Konstellation super passt“, sagt Sinnings Abteilungsleiter Stefan Gastl zur Verpflichtung des neuen Trainers. „Man sieht allein an der Tabelle, dass Matthias in Weichering gute Arbeit macht.“ Aktuell belegt der SVW Platz zwei in der A-Klasse Neuburg, weshalb auch Weicherings Abteilungsleiter Peter Leimser Weber lobt und sich für die Zusammenarbeit bedankt: „Matthias hat die Mannschaft in kurzer Zeit zu einem Aufstiegsanwärter geformt.“ Der Verein habe bei der weiteren Planung eine „längerfristige Sicht“ im Blick gehabt und sich deshalb für eine andere Lösung entschieden. Weber kam vor der Saison 22/23 zum SV Weichering, zuvor hatte er unter anderem für den VfR Neuburg und den SV Klingsmoos gespielt. In seiner ersten Saison erzielte der 35-Jährige 16 Tore, in der laufenden hat er sieben Treffer auf seinem Konto.

