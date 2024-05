Fußball-Nachlese

18:30 Uhr

Fußball-Nachlese: Auf der Zielgeraden

Plus Fußball-Nachlese: Während es für viele Teams nur noch um die „goldene Ananas“ geht, sind andere Mannschaften in Auf- und Abstiegskampf verwickelt. A-Klassist BSV Neuburg ist derzeit die wohl „heißeste“ Truppe.

Von Dirk Sing

Langsam, aber sicher biegt die Fußball-Saison 2023/24 auf ihre Zielgerade ein. Während es für zahlreiche Mannschaften zum jetzigen Zeitpunkt nur noch um die „goldene Ananas“ geht, kämpfen andere Teams immer noch verbissen um den Auf- beziehungsweise Abstieg in den jeweiligen Ligen.

Das Thema Abstiegskampf kann seit dem vergangenen Wochenende auch der FC Rennertshofen endgültig zu den Akten legen. Nach dem 3:0-Erfolg beim SSV Alsmoos-Petersdorf steht fest, dass Cheftrainer Tommy Mutzbauer seine Schützlinge auch künftig in der Kreisliga Ost betreuen wird. Dabei war es fast schon sekundär, dass der – zumindest vom Ergebnis her – deutliche Erfolg in Alsmoos zumindest im ersten Durchgang noch auf wackeligen Beinen stand. „Bevor wir unseren ersten Treffer erzielt haben, hätte der SSV eigentlich schon vorne liegen müssen“, meint Mutzbauer und ergänzt: „Diesmal war das Spielglück einfach auch auf unserer Seite.“ Fast schon im Stile eines Spitzenteams nutzten die FCR-Kicker ihre drei sich bietenden Gelegenheiten im ersten Durchgang zu drei Toren, was letztlich die frühe Entscheidung bedeutete. „Nach dem Wiederbeginn haben wir dann den Drei-Tore-Vorsprung souverän heruntergespielt“, berichtet Mutzbauer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen